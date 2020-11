Bara sul Lungomare | la protesta dei commercianti | “O ci ascoltate | o rischiate le 4 giornate FOTO&VIDEO

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – È partito suldi Napoli il corteo funebre di, artigiani e partite iva di Napoli. Attraversa Chiaia e proseguirà per Palazzo Santa Lucia. Iportano unache rappresenta l’Italia morta. Uccisa dalla pandemia, dalla poca chiarezza sulle norme e sugli aiuti da parte dello Stato. “O cile quattro“, così iriuniti sul. Chiedono più tutele a lavoro, diritto alla salute e all’istruzione, ma anche diritto alla resistenza. C’è anche un gruppo di cittadini della provincia che manifestano per il diritto alla casa. L'articolo ...

Corteo funebre dei commercianti sul Lungomare di Napoli per protestare contro la crisi ... All'interno del carro funebre una bara, che simboleggia l'economia del capoluogo campano, è avvolta nel tricolore. I contagiati sono così suddivisi: 206 in provincia di Bari, 71 in provincia Bat, 47 in provincia di Brindisi, 169 in provincia di Foggia, 87 in provincia di Lecce.