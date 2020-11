Bangladesh | continuano proteste contro la Francia | foto di Macron al rogo

(Di lunedì 2 novembre 2020) Lelaper le vignette satiriche di Charlie Hebdo proseguono in. Oltre 50 mila manifestanti sono scesi in piazza minacciando l’ambasciata francese. Inda giorni proseguono lela. Dopo le vignette di Charlie Hebdo sul profeta Maometto e la difesa da parte di Emmanueldella libertà di espressione di ogni fonte … L'articolo proviene da www.meteoweek.com.

AsiaNotizie : RT @Asiablog_it: #Bangladesh, #Pakistan, #Somalia, #Afghanistan, Gerusalemme, Gaza, Beirut, Copenaghen: continuano le manifestazioni di fon… - Asiablog_it : #Bangladesh, #Pakistan, #Somalia, #Afghanistan, Gerusalemme, Gaza, Beirut, Copenaghen: continuano le manifestazioni… -

Ultime Notizie dalla rete : Bangladesh continuano

MeteoWeek

Le proteste contro la Francia per le vignette satiriche di Charlie Hebdo proseguono in Bangladesh. Oltre 50 mila manifestanti sono scesi in piazza minacciando l’ambasciata francese. Le proteste in ...Il provvedimento, con il quale è stata disposta la sospensione delle licenze e la chiusura del negozio per 10 giorni, è il frutto di un’intensa attività di verifiche e controlli effettuata dagli agent ...