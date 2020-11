Ballando | Paolo Conticini si sfoga su Instagram dopo la puntata

Leggi su dilei

(Di lunedì 2 novembre 2020)sisuladicon le Stelle. L’ultimo appuntamento con lo show è stato ricco di colpi di scena e fra i tanti momenti emozionanti c’è stato lo scherzo a Gilles Rocca e. L’attore romano ha ballato da solo, poiché Lucrezia Lando era assente per motivi di salute, ed è finito allo spareggio contro la coppia-Kinnunen. Solo alla fine Milly Carlucci ha rivelato che la sfida era in realtà uno scherzo e che non si trattava di una eliminazione. Le due coppie infatti erano le prime in classifica e lo spareggio era un modo per decretare un vincitore. Alla fine a spuntarla è stato Gilles Rocca che ...