“Avremo depressione e stati di rabbia”. E’ allarme tra gli psichiatri per il secondo lockdown (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov – stati di ansia, esplosioni di rabbia, depressione sono dietro l’angolo per milioni di italiani ora che lo spettro del lockdown si fa sempre più reale con il passare dei giorni. Il secondo confinamento «Sarà più duro da affrontare a livello mentale per gli italiani: accanto all’ansia e allo stress, già vissuti con la prima serrata di marzo-aprile, oggi si affaccerebbero anche disturbi come la depressione e poi anche la rabbia». Ne è sicuro Massimo Cozza, psichiatra e direttore del dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2, che con Adnkronos Salute fa il punto sulla salute mentale degli italiani in uno dei periodi più bui ed instabili dal Dopoguerra in avanti. Una luce sempre più lontana «Non riuscire ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma, 2 nov –di ansia, esplosioni di rabbia,sono dietro l’angolo per milioni di italiani ora che lo spettro delsi fa sempre più reale con il passare dei giorni. Ilconfinamento «Sarà più duro da affrontare a livello mentale per gli italiani: accanto all’ansia e allo stress, già vissuti con la prima serrata di marzo-aprile, oggi si affaccerebbero anche disturbi come lae poi anche la rabbia». Ne è sicuro Massimo Cozza, psichiatra e direttore del dipartimento di Salute mentale Asl Roma 2, che con Adnkronos Salute fa il punto sulla salute mentale degli italiani in uno dei periodi più bui ed instabili dal Dopoguerra in avanti. Una luce sempre più lontana «Non riuscire ...

BobbiaOdille : RT @IlPrimatoN: Stati di ansia, esplosioni di rabbia, depressione sono dietro l’angolo per milioni di italiani ora che lo spettro del lockd… - Th3P3ck : RT @IlPrimatoN: Stati di ansia, esplosioni di rabbia, depressione sono dietro l’angolo per milioni di italiani ora che lo spettro del lockd… - cristalaltea : RT @Gandalf1948: “Avremo depressione e stati di rabbia”. E’ allarme tra gli psichiatri per il secondo lockdown - Gandalf1948 : “Avremo depressione e stati di rabbia”. E’ allarme tra gli psichiatri per il secondo lockdown… - KwisatzHaderac0 : RT @IlPrimatoN: Stati di ansia, esplosioni di rabbia, depressione sono dietro l’angolo per milioni di italiani ora che lo spettro del lockd… -

Ultime Notizie dalla rete : “Avremo depressione Coronavirus, la sfida di Conte: «L’Europa è unita oppure non esiste» Corriere della Sera