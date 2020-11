Avellino | novembre è il mese della verità | tour de force in arrivo per Braglia

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 2 novembre 2020) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ cominciato unverità per l’di Piero. Sei le gare all’orizzonte per la truppa biancoverde. Il primo banco di prova arriverà domenica al Partenio-Lombardi contro il Catanzaro di Antonio Calabro. Formazione reduce dalla pesante imbarcata di domenica pomeriggio contro la Ternana (5-1). Tre giorni dopo sarà la volta del turno infrasettimanale contro la Paganese. Ildisi concluderà con le sfide contro Monopoli, Bisceglie, Potenza e Catania. Domani pomeriggio la truppa disi ritroverà sul sintetico del Partenio-Lombardi per la ripresa degli allenamenti. Il tecnico toscano potrà contare sul recupero di Luigi Silvestri guarito ...