Auto | brusco stop immatricolazioni Effetto incentivi finito

(Di lunedì 2 novembre 2020) (Teleborsa) – Ristagna il mercato dell’ad ottobre, dopo il tentativo di recupero messo a segno a settembre. In base ai dati pubblicati dal Ministero dei Trasporti, la Motorizzazione ha immatricolato 156.978vetture, con un lieve calo dello 0,18% rispetto a ottobre 2019. A settembre erano state invece immatricolate 156.286vetture, con una variazione di +9,65%. Sempre ad ottobre, sono stati registrati 357.958 trasferimenti di proprietà diusate, con un flessione del 9,83% rispetto a ottobre 2019, dopo che a settembre si è registrato un +6,95%. Il volume globale delle vendite (514.936vetture) ha dunque interessato per il 30,48%nuove e per il 69,52%usate. Nonostante il recupero autunnale, le ...