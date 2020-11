Austria, spari vicino alla sinagoga di Vienna: almeno un morto (Di lunedì 2 novembre 2020) almeno una persona è morta e diverse persone sono rimaste ferite per un attacco vicino la sinagoga di Vienna. Lo riferisce una fonte del ministero dell’Interno al giornale Austriaco Krone. La polizia Austriaca ha lanciato una operazione “su vasta scala” nella zona, in Seitenstettengasse. Il giornale Kronen Zeitung scrive di un “grande dispiegamento di forze di polizia”. Secondo le prime informazioni, un agente di polizia sarebbe rimasto ferito e il colpevole sarebbe stato arrestato. Gli spari sono stati uditi questa sera dopo le ore 20. Un video pubblicato online riprende il momento in cui si sentono gli spari. Leggi anche: Libia, fonti del Parlamento di Tobruk a TPI: senza il disarmo ... Leggi su tpi (Di lunedì 2 novembre 2020)una persona è morta e diverse persone sono rimaste ferite per un attaccoladi. Lo riferisce una fonte del ministero dell’Interno al giornaleco Krone. La poliziaca ha lanciato una operazione “su vasta scala” nella zona, in Seitenstettengasse. Il giornale Kronen Zeitung scrive di un “grande dispiegamento di forze di polizia”. Secondo le prime informazioni, un agente di polizia sarebbe rimasto ferito e il colpevole sarebbe stato arrestato. Glisono stati uditi questa sera dopo le ore 20. Un video pubblicato online riprende il momento in cui si sentono gli. Leggi anche: Libia, fonti del Parlamento di Tobruk a TPI: senza il disarmo ...

