Austria, spari alla sinagoga a Vienna: “Sette morti e diversi feriti” (Di lunedì 2 novembre 2020) allarme terrorismo in Austria dove, nei pressi di una sinagoga, sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco. Operazione di polizia in corso Stando alle prime informazioni, una sinagoga, in Austria, a Vienna, è stata attaccata con colpi di arma da fuoco. A riferirlo i media del Paese. In questi minuti sarebbe in corso una massiccia operazione da parte della polizia, incentrata soprattutto nella zona di Seitenstettengasse. Le vittime al momento sono sette, tra cui anche un agente, e diverse persone sono rimaste ferite in una serie di sparatorie verificatesi accanto alla sinagoga. I media locali riferiscono che un attentatore sarebbe stato ucciso dagli agenti, mentre un altro sarebbe stato arrestato, un altro ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020)rme terrorismo indove, nei pressi di una, sono stati avvertiti colpi di arma da fuoco. Operazione di polizia in corso Stando alle prime informazioni, una, in, a, è stata attaccata con colpi di arma da fuoco. A riferirlo i media del Paese. In questi minuti sarebbe in corso una massiccia operazione da parte della polizia, incentrata soprattutto nella zona di Seitenstettengasse. Le vittime al momento sono sette, tra cui anche un agente, e diverse persone sono rimaste ferite in una serie di sparatorie verificatesi accanto. I media locali riferiscono che un attentatore sarebbe stato ucciso dagli agenti, mentre un altro sarebbe stato arrestato, un altro ...

