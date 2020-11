Attenzione al partito del “Vaffa”, certe parole tornano indietro (Di lunedì 2 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Oggi dunque Conte si presenta al parlamento nel disperato tentativo di buttare la palla in tribuna. Distribuirà pagelle a destra e a manca: dalle Regioni alle opposizioni, passando per i cittadini, troppo indisciplinati nelle sere d’estate. Ovviamente allargherà le braccia e guardando metaforicamente Macron, la Merkel e compagnia varia troverà la frase perfetta: “Lockdown? Purtroppo lo fanno tutti e non ne possiamo fare a meno”. Togliamoci subito un dente: le Regioni hanno delle colpe enormi; la mia per esempio – la Lombardia – è in uno stato confusionale incredibile. Ma che il governo possa dare la colpa ad altri è davvero il colmo. Per mesi abbiamo sentito dire da Conte che siamo stati bravissimi a gestire l’emergenza, che gli altri Stati ci chiedevano i protocolli, che la ... Leggi su ilparagone (Di lunedì 2 novembre 2020) di Gianluigi Paragone. Oggi dunque Conte si presenta al parlamento nel disperato tentativo di buttare la palla in tribuna. Distribuirà pagelle a destra e a manca: dalle Regioni alle opposizioni, passando per i cittadini, troppo indisciplinati nelle sere d’estate. Ovviamente allargherà le braccia e guardando metaforicamente Macron, la Merkel e compagnia varia troverà la frase perfetta: “Lockdown? Purtroppo lo fanno tutti e non ne possiamo fare a meno”. Togliamoci subito un dente: le Regioni hanno delle colpe enormi; la mia per esempio – la Lombardia – è in uno stato confusionale incredibile. Ma che il governo possa dare la colpa ad altri è davvero il colmo. Per mesi abbiamo sentito dire da Conte che siamo stati bravissimi a gestire l’emergenza, che gli altri Stati ci chiedevano i protocolli, che la ...

Il mister 79enne, presidente dell'Associazione italiana allenatori riflette sul messaggio poi corretto del governatore della Liguria ...