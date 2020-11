Attentato Vienna, un uomo armato si aggira per il centro e uccide un passante a sangue freddo. La scena è agghiacciante (video) (Di martedì 3 novembre 2020) Una telecamera di videosorveglianza ha ripreso uno dei terroristi in azione lunedì sera a Vienna. L’uomo si aggirava per una via del centro armato di fucile e pistola. A sangue freddo ha sparato alcuni colpi di fucile contro un passante, finendolo poi con la pistola pochi secondi dopo. La scena agghiacciante è stata postata in rete L'articolo Attentato Vienna, un uomo armato si aggira per il centro e uccide un passante a sangue freddo. La scena è agghiacciante ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 3 novembre 2020) Una telecamera disorveglianza ha ripreso uno dei terroristi in azione lunedì sera a. L’siva per una via deldi fucile e pistola. Aha sparato alcuni colpi di fucile contro un, finendolo poi con la pistola pochi secondi dopo. Laè stata postata in rete L'articolo, unsiper ilun. La...

