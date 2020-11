Attentato Vienna, omicidio in diretta: immagini shock dell’attentatore [VIDEO] (Di martedì 3 novembre 2020) Atto terroristico a Vienna, il mondo è sotto shock. Sono momenti di grande paura per la violenza in diverse zone della città, vicino la Sinagoga e in Seitenstettengasse. La popolazione ha avvertito numeri colpi di arma da fuoco, immediato l’intervento della Polizia. Secondo il quotidiano Kurier, sono sette i morti e diversi i feriti, tra le vittime anche un poliziotto. Le immagini che arrivano in diretta sono veramente shock, in particolar modo un VIDEO di un assalitore che uccide a sangue freddo una persona. In basso le immagini durissime. Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 3 novembre 2020) Atto terroristico a, il mondo è sotto. Sono momenti di grande paura per la violenza in diverse zone della città, vicino la Sinagoga e in Seitenstettengasse. La popolazione ha avvertito numeri colpi di arma da fuoco, immediato l’intervento della Polizia. Secondo il quotidiano Kurier, sono sette i morti e diversi i feriti, tra le vittime anche un poliziotto. Leche arrivano insono veramente, in particolar modo undi un assalitore che uccide a sangue freddo una persona. In basso ledurissime.

GiuseppeConteIT : Ferma condanna dell’attentato che questa sera ha colpito la città di #Vienna. Non c’è spazio per l’odio e la violen… - Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - MediasetTgcom24 : Attentato a Vienna, media: possibile presa di ostaggi - SimoSalaBomber : L'attentato di #Vienna ci fa capire che le politiche attuate dai paesi europei sono state totalmente sbagliatale. I… - ConnyGiordano_5 : Solidarietà e vicinanza al popolo austriaco per questo vile attentato. In questa Europa non deve esserci, e non ci… -