Attentato a Vienna, spari vicino alla sinagoga nel centro della città: 7 morti e 15 feriti (Di martedì 3 novembre 2020) L'Europa è di nuovo sotto attacco. A soli tre giorni dall'Attentato di Nizza, a Vienna, in cinque punti della città, tutti vicini alla sinagoga, alcuni aggressori hanno sparato in mezzo alla folla. Sette persone sono morte, altre 15 sono ferite. A seguito dell'intervento massiccio e immediato delle forze dell'ordine, i membri del commando sono stati arrestati dopo essersi arresti, e uno di loro è stato ucciso dagli agenti. Secondo quanto riportato finora, tra le vittime ci sarebbe anche un poliziotto. >> Leggi anche: Incubo terrorismo in Francia: a Nizza donna decapitata nella cattedrale di Notre-Dame

