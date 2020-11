Attentato a Vienna, spari vicino alla sinagoga: 7 morti (Di lunedì 2 novembre 2020) Momenti di puro terrore a Vienna: ci sono stati spari vicino ad una sinagoga. Sette morti e un Attentatore che si sarebbe fatto esplodere Momenti di puro terrore a Vienna. Nei pressi della sinagoga, infatti, un Attentatore ha esploso dei colpi da un’arma da fuoco. Le prime voci parlerebbero di 7 morti tra cui un poliziotto. Come riportano i media italiani, si tratterebbe di un Attentato e pare che l’Attentatore si sia fatto esplodere. Le autorità austriache, intanto, invitano tutti a restare nelle abitazioni. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Momenti di puro terrore a: ci sono statiad una. Settee unre che si sarebbe fatto esplodere Momenti di puro terrore a. Nei pressi della, infatti, unre ha esploso dei colpi da un’arma da fuoco. Le prime voci parlerebbero di 7tra cui un poliziotto. Come riportano i media italiani, si tratterebbe di une pare che l’re si sia fatto esplodere. Le autorità austriache, intanto, invitano tutti a restare nelle abitazioni. Leggi su Calcionews24.com

Agenzia_Ansa : Spari a #Vienna vicino alla sinagoga, un morto. Un attentatore è in fuga. Non escluso l'attentato terroristico, la… - Open_gol : ??Attentato nel centro di Vienna, vicino alla Sinagoga. Sembra che l’attentatore si sia fatto esplodere con una cint… - Rvaticanaitalia : Ci sarebbero 7 morti, tra cui un poliziotto e un attentatore, e diverse persone ferite, nell'attentato avvenuto qu… - BarbaraRaval : #Austria #Vienna : attentato In corso arresti. #terrorismo Credits: #LionUlder - Luca_Arioli : Attentato terroristico a Vienna, 7 morti. -