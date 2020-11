Attentato a Vienna, almeno 6 diverse sparatorie. Le autorità: “State a casa” (Di lunedì 2 novembre 2020) Attentato terroristico coordinato questa sera a Vienna. Erano da poco passate le 20 quando diverse persone armate di fucile hanno aperto il fuoco in diversi luoghi della città – almeno 6 i teatri delle sparatoria secondo la polizia austriaca – a partire dalla sinagoga di Seitenstettengasse, nel centro della città. Secondo la stampa austriaca sarebbero almeno 7 le persone sono rimaste uccise e almeno 15 quelle rimaste ferite, di cui 7 in condizioni gravissime, ma al momento fonti ufficiali della polizia locale hanno ufficializzato la morte di una sola persona. Lagenzia di stampa Apa riferisce anche di una esplosione prima degli spari che al momento non è stata confermata dalle autorità locali che hanno circondato la zona e invitato tutti i ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020)terroristico coordinato questa sera a. Erano da poco passate le 20 quandopersone armate di fucile hanno aperto il fuoco in diversi luoghi della città –6 i teatri delle sparatoria secondo la polizia austriaca – a partire dalla sinagoga di Seitenstettengasse, nel centro della città. Secondo la stampa austriaca sarebbero7 le persone sono rimaste uccise e15 quelle rimaste ferite, di cui 7 in condizioni gravissime, ma al momento fonti ufficiali della polizia locale hanno ufficializzato la morte di una sola persona. Lagenzia di stampa Apa riferisce anche di una esplosione prima degli spari che al momento non è stata confermata dalle autorità locali che hanno circondato la zona e invitato tutti i ...

