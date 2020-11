Attentato a Vienna, almeno 6 diverse sparatorie. La stampa austriaca: “7 morti e diversi feriti” (Di lunedì 2 novembre 2020) almeno 7 persone sono rimaste uccise questa sera a Vienna in quello che la stampa austriaca sta già definendo un Attentato terroristico coordinato. almeno sei persone – l’operazione di polizia è ancora in corso e i dettagli saranno ufficializzati non appena la situazione sarà più chiara – hanno aperto il fuoco in diversi punti di Vienne a partire dalla sinagoga di Seitenstettengasse, nel centro della città. La stampa austriaca riferisce anche di una esplosione prima degli spari che al momento non è stata confermata dalle autorità locali, che hanno circondato la zona e invitato tutti i cittadini a rimanere chiusi in casa fino a nuovo ordine. Shots fired in the Inner ... Leggi su blogo (Di lunedì 2 novembre 2020)7 persone sono rimaste uccise questa sera ain quello che lasta già definendo unterroristico coordinato.sei persone – l’operazione di polizia è ancora in corso e i dettagli saranno ufficializzati non appena la situazione sarà più chiara – hanno aperto il fuoco inpunti di Vienne a partire dalla sinagoga di Seitenstettengasse, nel centro della città. Lariferisce anche di una esplosione prima degli spari che al momento non è stata confermata dalle autorità locali, che hanno circondato la zona e invitato tutti i cittadini a rimanere chiusi in casa fino a nuovo ordine. Shots fired in the Inner ...

