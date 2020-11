Attacco vicino alla sinagoga di Vienna e spari in centro città: 7 morti e almeno 15 feriti. Ucciso un attentatore, in fuga altri uomini – I video (Di lunedì 2 novembre 2020) Attentato a Vienna, vicino alla sinagoga e in altri punti del centro città. Secondo quanto riportato da media locali, sembra che uno degli attentatori si sia fatto esplodere con una cintura esplosiva. Diversi spari sono stati esplosi nella zona, vicino a Schwedenplatz. Secondo i media locali, sette persone sono morte – tra queste c’è anche un agente di polizia e uno degli attentatori- e diverse altre – almeno 15 – sono rimaste ferite durante l’Attacco e sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Sette dei 15 feriti sono in gravi condizioni, stando all’azienda sanitaria viennese. Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si ... Leggi su open.online (Di lunedì 2 novembre 2020) Attentato ae inpunti delcittà. Secondo quanto riportato da media locali, sembra che uno degli attentatori si sia fatto esplodere con una cintura esplosiva. Diversisono stati esplosi nella zona,a Schwedenplatz. Secondo i media locali, sette persone sono morte – tra queste c’è anche un agente di polizia e uno degli attentatori- e diverse altre –15 – sono rimaste ferite durante l’e sono state trasportate d’urgenza in ospedale. Sette dei 15sono in gravi condizioni, stando all’azienda sanitaria viennese. Secondo il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer si ...

