Attacco terroristico a Vienna: ci sono morti, gli attentatori prendono ostaggi in un hotel (Di lunedì 2 novembre 2020) Caos totale a Vienna, dove dei terroristi hanno assaltato una sinagoga prima di seminare il panico in altre zone della capitale austriaca. Secondo quanto riportato da diversi media locali, gli attentatori sarebbero entrati all'Hilton hotel di Vienna e avrebbero preso ostaggi. Il ministro degli interni austriaco Karl Nehammer ha parlato di un attentato terroristico che ha causato feriti e forse anche morti. Intanto tra i vari media si parlerebbe di almeno sette vittime, tra cui un poliziotto.

