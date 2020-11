Attacco a Vienna. Ancora terrore in Europa (Di lunedì 2 novembre 2020) A Vienna, in Austria, sono stati effettuati doversi attacchi terroristi quasi in simultanea: sono stati colpiti tre ristoranti, un centro comunitario ebraico, una sinagoga e l’hotel Hilton. I terroristi, forse tre, hanno ucciso diverse persone e avrebbero preso alcuni al ristorante “Akakiko”. Almeno un uomo è morto davanti alla sinagoga Stadttempel. L’Attacco è iniziato poco dopo le 20 c’è stata una sparatoria, e la polizia parla da subito di diversi feriti. #ViennaShooting pic.twitter.com/vIgp2Yq4kx — Baruch Sandhaus (@BaruchSandhaus) November 2, 2020 Al momento della stesura di questo articolo, un’operazione di sicurezza è in corso al centro della città: il tempio ebraico e gli altri obiettivi — che dovranno essere confermati — si trovano ... Leggi su formiche (Di lunedì 2 novembre 2020) A, in Austria, sono stati effettuati doversi attacchi terroristi quasi in simultanea: sono stati colpiti tre ristoranti, un centro comunitario ebraico, una sinagoga e l’hotel Hilton. I terroristi, forse tre, hanno ucciso diverse persone e avrebbero preso alcuni al ristorante “Akakiko”. Almeno un uomo è morto davanti alla sinagoga Stadttempel. L’è iniziato poco dopo le 20 c’è stata una sparatoria, e la polizia parla da subito di diversi feriti. #Shooting pic.twitter.com/vIgp2Yq4kx — Baruch Sandhaus (@BaruchSandhaus) November 2, 2020 Al momento della stesura di questo articolo, un’operazione di sicurezza è in corso al centro della città: il tempio ebraico e gli altri obiettivi — che dovranno essere confermati — si trovano ...

