Atalanta-Liverpool | Zapata | “Ci servirà la stessa intensità dei reds”

(Di lunedì 2 novembre 2020) “Sarà una partita con ritmo elevato e dobbiamo pensare a entrambe le fasi, per vincere questa partita. Sarà importante mantenere la lorointensità durante i 90′. Il mister Gasperini ha tante varianti davanti e chi gioca deve stare bene altrimenti deve aspettare. Approfittiamo del momento a noi favorevole per fare bene visto che la continuità è fondamentale nel calcio”. Queste le dichiarazioni dell’attaccante dell’Duvannel corso della conferenza stampa della vigilia del match contro ilvalido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League e in programma alle 21:00 di martedì 3 novembre.