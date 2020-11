Atalanta Liverpool, i convocati di Gasperini: assente Gosens, c’è Hateboer (Di lunedì 2 novembre 2020) Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di domani sera contro il Liverpool. Tre assenti Gian Piero Gasperini ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per la sfida di domani sera contro il Liverpool. Assenti Caldara, Gosens e De Roon. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Romero, Djimsti, Mojica, Depaoli, Hateboer, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di lunedì 2 novembre 2020) Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper il match di domani sera contro il. Tre assenti Gian Pieroha diramato l’elenco dei giocatoriper la sfida di domani sera contro il. Assenti Caldara,e De Roon. Portieri: Rossi, Sportiello, Gollini.Difensori: Toloi, Palomino, Romero, Djimsti, Mojica, Depaoli,, Ruggeri.Centrocampisti: Freuler, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic.Attaccanti: Lammers, Muriel, Gomez, Ilicic, Diallo, Zapata Leggi su Calcionews24.com

