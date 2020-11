Atalanta-Liverpool domani in tv in chiaro? Canale | orario | diretta tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 2 novembre 2020) Esame di maturità per l’di Gian Piero Gasperini che nella terza giornata del gruppo D di Champions League dovrà misurarsi in casa contro il, campione di Inghilterra. I nerazzurri sono ancora imbattuti in Europa dopo la vittoria contro il Midtjylland e il pareggio ottenuto con l’Ajax, mentre gli uomini di Klopp guidano la classifica del girone avendo vinto entrambe le prime partite. Appuntamento da non perdere3 novembre alle ore 21 al “Gewiss Stadium” di Bergamo. La gara sarà trasmessa inesclusiva da Sky su Sky Sport Collection e Sky Sport. Lasarà visibile su Sky Go e Now Tv.