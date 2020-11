Atalanta-Liverpool (Champions League, 3 novembre ore 21:00): formazioni, quote, pronostici (Di lunedì 2 novembre 2020) Le prime due forze del gruppo D, Atalanta e Liverpool, si affrontano al Gewiss Stadium. I Reds dopo due giornate sono già in fuga a 6 punti in classifica anche se contro il Midtjylland non hanno entusiasmato rischiando in più di un’occasione di subire il primo gol in questa edizione della Champions League, l’Atalanta ancora … InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici Leggi su infobetting (Di lunedì 2 novembre 2020) Le prime due forze del gruppo D,, si affrontano al Gewiss Stadium. I Reds dopo due giornate sono già in fuga a 6 punti in classifica anche se contro il Midtjylland non hanno entusiasmato rischiando in più di un’occasione di subire il primo gol in questa edizione della, l’ancora … InfoBetting: Scommesse Sportive e

