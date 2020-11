Atalanta, Gasperini: “Non snatureremo il nostro gioco contro il Liverpool” (Di lunedì 2 novembre 2020) Impegno arduo per l'Atalanta che domani sfiderà il Liverpool in Champions League. Per la gara in trasferta mister Gasperini ha qualche problema di formazione ma non cambierà di molto l'assetto tattico come ha spiegato in conferenza stampa: "Le prossime partite saranno molto importanti per noi a partire da domani contro la squadra più forte del girone. Fare risultato potrà avvantaggiarci sull'Ajax. Ce la giocheremo insomma e non snatureremo il nostro gioco contro il Liverpool. Per noi è un'opportunità per misurarci con i migliori in Europa per capire quanto siamo competitivi. Abbiamo acquisito delle esperienze che sono diventati utili anche in campionato. Nel calcio non sempre i più forti vincono, anche se sei meno forte ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 2 novembre 2020) Impegno arduo per l'che domani sfiderà il Liverpool in Champions League. Per la gara in trasferta misterha qualche problema di formazione ma non cambierà di molto l'assetto tattico come ha spiegato in conferenza stampa: "Le prossime partite saranno molto importanti per noi a partire da domanila squadra più forte del girone. Fare risultato potrà avvantaggiarci sull'Ajax. Ce la giocheremo insomma e nonilil Liverpool. Per noi è un'opportunità per misurarci con i migliori in Europa per capire quanto siamo competitivi. Abbiamo acquisito delle esperienze che sono diventati utili anche in campionato. Nel calcio non sempre i più forti vincono, anche se sei meno forte ...

ItaSportPress : Atalanta, Gasperini: 'Non snatureremo il nostro gioco contro il Liverpool' - - SkySport : Atalanta-Liverpool, Gasperini: 'Non firmerei per un pareggio. Non ci snatureremo' - aripov_sarvar : RT @tuttosport: #Atalanta-#Liverpool, #Gasperini: 'Ci misuriamo con i migliori al mondo' - cmdotcom : #Atalanta, #Gasperini: 'Non sempre i più forti vincono, orgoglioso delle parole di Klopp. Toloi c'è, Gosens no. Gli… - tuttosport : #Atalanta-#Liverpool, #Gasperini: 'Ci misuriamo con i migliori al mondo' -