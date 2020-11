Atalanta, con il Liverpool niente distrazioni in difesa (Di lunedì 2 novembre 2020) L’auspicio è che il reparto arretrato non incorra in distrazioni di troppo perché il team britannico non è certo il Crotone. Leggi su ecodibergamo (Di lunedì 2 novembre 2020) L’auspicio è che il reparto arretrato non incorra indi troppo perché il team britannico non è certo il Crotone.

ZZiliani : Rizzoli e @AIA_it ci spiegate perchè la Sampdoria, per un chiaro fallo di mano ravvicinato di Bonucci e per un chia… - sscnapoli : Con Andrea Petagna diventano otto i marcatori del @sscnapoli in questa Serie A, record nel torneo in corso al pari… - iamjohnnystone : @jo19N26 @CozAndrea La cosa che mi preoccupa di più è vedere Osimhen spalle alla porta. Così lo distruggi. Con l'At… - NicoSF_1416 : @EmmeEmm_ Ma precipitare cosa che siamo a 1 punto dai nostri competitors per lo scudetto e se anche dovessimo perde… - deatoffees : @rajonee09 #ajax lo vedo favorito per il secondo posto,contro il #lfc mi ha fatto un ottima impressione e con la… -