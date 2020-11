Assenteismo e droga alla Fondazione Orchestra sinfonica, 47 misure cautelari a Palermo (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Assenteismo dal luogo di lavoro della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. L’inchiesta di Palermo ha portato all’obbligo di firma per 47 indagati, accusati di truffa aggravata in concorso a danno della Regione. Si tratta di trenta ‘ex Pip’ appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’, che erano stati assegnati dal dipartimento regionale al Lavoro alla Fondazione con mansioni di pulizia, manovalanza, giardinaggio, servizio di maschera in sala, centralino e portineria, e di 16 dipendenti della Fondazione addetti all’area amministrativa, tecnica e alla direzione artistica. Coinvolto anche il figlio di un dipendente della fondazione, che avrebbe timbrato il badge del padre. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Assenteismo dal luogo di lavoro della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. L’inchiesta di Palermo ha portato all’obbligo di firma per 47 indagati, accusati di truffa aggravata in concorso a danno della Regione. Si tratta di trenta ‘ex Pip’ appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’, che erano stati assegnati dal dipartimento regionale al Lavoro alla Fondazione con mansioni di pulizia, manovalanza, giardinaggio, servizio di maschera in sala, centralino e portineria, e di 16 dipendenti della Fondazione addetti all’area amministrativa, tecnica e alla direzione artistica. Coinvolto anche il figlio di un dipendente della fondazione, che avrebbe timbrato il badge del padre.

