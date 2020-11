Assenteismo alla Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, alcuni lavoratori sorpresi a fumare marijuana (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Assenteismo dal luogo di lavoro della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. L’inchiesta di Palermo ha portato all’obbligo di firma per 47 indagati, accusati di truffa aggravata in concorso a danno della Regione. Si tratta di trenta ‘ex Pip’ appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’, che erano stati assegnati dal dipartimento regionale al Lavoro alla Fondazione con mansioni di pulizia, manovalanza, giardinaggio, servizio di maschera in sala, centralino e portineria, e di 16 dipendenti della Fondazione addetti all’area amministrativa, tecnica e alla direzione artistica. Coinvolto anche il figlio di un dipendente della fondazione, che avrebbe timbrato il badge del padre. Leggi su dire (Di lunedì 2 novembre 2020) PALERMO – Assenteismo dal luogo di lavoro della Fondazione Orchestra sinfonica siciliana. L’inchiesta di Palermo ha portato all’obbligo di firma per 47 indagati, accusati di truffa aggravata in concorso a danno della Regione. Si tratta di trenta ‘ex Pip’ appartenenti al bacino ‘Emergenza Palermo’, che erano stati assegnati dal dipartimento regionale al Lavoro alla Fondazione con mansioni di pulizia, manovalanza, giardinaggio, servizio di maschera in sala, centralino e portineria, e di 16 dipendenti della Fondazione addetti all’area amministrativa, tecnica e alla direzione artistica. Coinvolto anche il figlio di un dipendente della fondazione, che avrebbe timbrato il badge del padre.

lo_giacco : @GuidoCrosetto @franco_sala Non sarebbe una cattiva idea. Normalmente c'è assenteismo quasi come alla Ilva di Taran… - MilenaPanella : @pergmarco @matteosalvinimi Lei è più bravo di me. Le faccio i miei complimenti. E chi se ne frega dell'assenteismo… - LucaValeriani1 : Faccio presente che l'incidenza media dei comportamenti scorretti in Italia, dati alla mano, è 5 volte più bassa de… - Cocco060477 : @nicolomontarini @colvieux @LorenaLVilla @alfredoferrante @vitalbaa @Michele_Arnese @manginobrioches @LucaBizzarri… - tvsvizzera : Un’ #inchiesta sull' #assenteismo dei suoi collaboratori alla base della decisione. -

Ultime Notizie dalla rete : Assenteismo alla Assenteismo alla Fondazione Orchestra sinfonica siciliana, alcuni lavoratori sorpresi a fumare marijuana - DIRE.it Dire Assenteismo e droga al Teatro Politeama di Palermo, 47 indagati tra amministrativi ed ex Pip

Blitz anti assenteismo al Teatro Politeama di Palermo. Da un'indagine della Digos, coordinata dalla procura di Palermo, sono scattate 47 denunce per truffa aggravata nei confronti della Regione. Impos ...

Diritto alla salute, anche a Palermo una fiaccolata per la mobilitazione regionale

Assistiamo al collasso della rete ospedaliera regionale - spiegano gli organizzatori della fiaccolata -: pronto soccorso sovraffollati, terapie intensive piene" L'articolo Diritto alla salute, anche a ...

Blitz anti assenteismo al Teatro Politeama di Palermo. Da un'indagine della Digos, coordinata dalla procura di Palermo, sono scattate 47 denunce per truffa aggravata nei confronti della Regione. Impos ...Assistiamo al collasso della rete ospedaliera regionale - spiegano gli organizzatori della fiaccolata -: pronto soccorso sovraffollati, terapie intensive piene" L'articolo Diritto alla salute, anche a ...