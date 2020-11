Assassin’s Creed Valhalla, conto alla rovescia per l’uscita (Di lunedì 2 novembre 2020) Manca una settimana alla release del nuovo capitolo della saga di Assassin’s Creed, dal titolo Valhalla, che sarà disponibile dal 10 novembre. Uno dei game più attesi di questo autunno e che si prepara a intrattenere gli appassionati con un nuovo capitolo dallo scenario completamente differente alla stagione precedente. Dal mare azzurro della Grecia classica si passa ai paesaggi freddi della terra dei Vichinghi nel IX secolo D.C. Protagonista infatti è Eivor, che come ha mostrato il trailer che Ubisoft ha diffuso nei giorni scorsi, è il perfetto combattente vichingo alla guida del clan di Norreni. La storia lo segue dai suoi primi anni di vita, quando si formerà per diventare un guerriero. Un videogioco su cui Ubisoft ha lavorato molto ... Leggi su nuovasocieta (Di lunedì 2 novembre 2020) Manca una settimanarelease del nuovo capitolo della saga di Assassin’s, dal titolo, che sarà disponibile dal 10 novembre. Uno dei game più attesi di questo autunno e che si prepara a intrattenere gli appassionati con un nuovo capitolo dallo scenario completamente differentestagione precedente. Dal mare azzurro della Grecia classica si passa ai paesaggi freddi della terra dei Vichinghi nel IX secolo D.C. Protagonista infatti è Eivor, che come ha mostrato il trailer che Ubisoft ha diffuso nei giorni scorsi, è il perfetto combattente vichingoguida del clan di Norreni. La storia lo segue dai suoi primi anni di vita, quando si formerà per diventare un guerriero. Un videogioco su cui Ubisoft ha lavorato molto ...

