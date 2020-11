Ascolti tv domenica 1 novembre 2020

Leggi su tvblog

(Di lunedì 2 novembre 2020) Glitv della Festa di Ognissanti, in unadal sapore meno festoso del solito. Prime Time Su Rai 1 La serie L’allieva 3 ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 2 N.C.I.S. Los Angeles ha registrato .000 telespettatori, share %. N.C.I.S. New Orleans ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Rai 3 Che Tempo che Fa ha registrato nella presentazione .000, %, nel programma .000 telespettatori, share % e nel segmento Il Tavolo .000, %. Su Canale 5 Live – Non è la d’Urso ha registrato .000 telespettatori, share %. Su Italia 1 Il film Wolverine: l’immortale ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su Rete 4 Il film Lo chiamavano Trinità… ha registrato un netto di .000 telespettatori, share %. Su La7 Non è l’Arena ha registrato .000 telespettatori, share ...