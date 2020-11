Ascolti tv, dati Auditel domenica 1 novembre: L’Allieva sfiora i 5 milioni (Di lunedì 2 novembre 2020) La fiction di Rai1 ‘L’Allieva 3‘ si è aggiudicata gli Ascolti della prima serata di domenica 1 novembre con 4.943.000 telespettatori e il 22% di share. Ascolti tv prime time Secondo posto per Rai3 che con ‘Che Tempo Che Fa‘ ha conquistato 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10,3%, mentre su Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso‘ ha ottenuto 1.892.000 telespettatori e il 12,2% di share. Appena fuori dal podio testa a testa tra La7 e Retequattro. ‘Lo chiamavano Trinità‘ sul canale Mediaset ha totalizzato 1.283.000 telespettatori e il 5,7% di share, mentre ‘Non è l’Arena’ sulla rete di Cairo ha registrato 1.281.000 telespettatori e il 4,8% di share nella prima parte e il 5,7% con 910.000 telespettatori nella ... Leggi su tvzap.kataweb (Di lunedì 2 novembre 2020) La fiction di Rai1 ‘L’Allieva 3‘ si è aggiudicata glidella prima serata dicon 4.943.000 telespettatori e il 22% di share.tv prime time Secondo posto per Rai3 che con ‘Che Tempo Che Fa‘ ha conquistato 2.686.000 spettatori pari ad uno share del 10,3%, mentre su Canale 5 ‘Live – Non è la D’Urso‘ ha ottenuto 1.892.000 telespettatori e il 12,2% di share. Appena fuori dal podio testa a testa tra La7 e Retequattro. ‘Lo chiamavano Trinità‘ sul canale Mediaset ha totalizzato 1.283.000 telespettatori e il 5,7% di share, mentre ‘Non è l’Arena’ sulla rete di Cairo ha registrato 1.281.000 telespettatori e il 4,8% di share nella prima parte e il 5,7% con 910.000 telespettatori nella ...

