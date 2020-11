Arriva il braccialetto che suona se non mantieni le distanze

Leggi su dire

(Di lunedì 2 novembre 2020) ROMA – Un braccialetto che suona se le distanze di sicurezza sul luogo di lavoro non vengono rispettate e che, in caso di contagio, ricostruisce la catena dei contatti. Ecco l’obiettivo di Dist-i, un braccialetto high-tech ideato da un pool di ingegneri italiani esperti di elettronica di precisione. Mix di plastica e silicone, di colore nero, Dist-i vibra, suona e si illumina solo se necessario, per garantire la sicurezza di chi lo indossa. In pratica agisce come uno scudo protettivo invisibile, riducendo il rischio di contagio e tutelando quindi imprese e lavoratori dal rischio di focolai aziendali.