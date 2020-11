Arresto cardiaco a 21 anni, muore giovane ragazza (Di lunedì 2 novembre 2020) Una vera tragedia a Marano, a Nord di Napoli. Una giovane ragazza è morta sul colpo per via di un Arresto cardiaco a 21 anni Un Arresto cardiaco che non ha lasciato scampo e una giovane vita spezzata a soli 21 anni. Così se ne è andata Fortuna Esposito, una ragazza originaria di Marano, Comune … L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di lunedì 2 novembre 2020) Una vera tragedia a Marano, a Nord di Napoli. Unaè morta sul colpo per via di una 21Unche non ha lasciato scampo e unavita spezzata a soli 21. Così se ne è andata Fortuna Esposito, unaoriginaria di Marano, Comune … L'articolo proviene da YesLife.it.

RNerodasempre : @MediasetTgcom24 ARRESTO CARDIACO NO COVID! - Affaritaliani : Gigi Proietti è in terapia intensiva Arresto cardiaco: 'E' gravissimo' - Affaritaliani : Gigi Proietti è in terapia intensiva. Arresto cardiaco: 'E' gravissimo' - Marco_antifa : È morto #gigiproietti per arresto cardiaco. ?? - merlinpend : È arrivato un arresto cardiaco, mi sembrava una notte troppo tranquilla -

Ultime Notizie dalla rete : Arresto cardiaco Giussano: grave uomo soccorso al cimitero per un arresto cardiaco Il Cittadino di Monza e Brianza Gigi Proietti è in terapia intensiva. Arresto cardiaco: "E' gravissimo"

L'attore già in passato aveva avuto problemi di cuore. Questa volta il Coronavirus non c'entra. Proprio oggi compie 80 anni Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di ...

Gigi Proietti in condizioni critiche: il noto attore ricoverato in terapia intensiva

Il noto attore romano sarebbe ricoverato da oltre 15 giorni, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore ...

L'attore già in passato aveva avuto problemi di cuore. Questa volta il Coronavirus non c'entra. Proprio oggi compie 80 anni Gigi Proietti è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale San Pietro di ...Il noto attore romano sarebbe ricoverato da oltre 15 giorni, ma le sue condizioni sarebbero peggiorate nelle ultime ore ...