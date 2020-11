Apprensione per Maradona: il Pibe de oro ricoverato in ospedale in Argentina (Di martedì 3 novembre 2020) Suscita Apprensione l’ultima notizia appena trapelata dall’Argentina, terra natia di Diego Armando Maradona, che ha da poco compiuto 60 anni: il Pibe de Oro nel tardo pomeriggio di oggi, è stato ricoverato presso una clinica di La Plata, precisamente presso l’impianto Istituto Ipensa, che ha presto smesso di fornire informazioni a chichessia. L’ex numero 10, allenatore del Gimnasia La Plata recentemente vittorioso contro il Patronato, era sembrato non in grande forma. Último momento: Diego Armando Maradona se encuentra internado en La Plata. pic.twitter.com/e7MLe7Kwtw — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) November 2, 2020 Le indiscrezioni dal sud America, che arrivano direttamente da ESPN ... Leggi su giornal (Di martedì 3 novembre 2020) Suscital’ultima notizia appena trapelata dall’, terra natia di Diego Armando, che ha da poco compiuto 60 anni: ilde Oro nel tardo pomeriggio di oggi, è statopresso una clinica di La Plata, precisamente presso l’impianto Istituto Ipensa, che ha presto smesso di fornire informazioni a chichessia. L’ex numero 10, allenatore del Gimnasia La Plata recentemente vittorioso contro il Patronato, era sembrato non in grande forma. Último momento: Diego Armandose encuentra internado en La Plata. pic.twitter.com/e7MLe7Kwtw — ESPN(@ESPN) November 2, 2020 Le indiscrezioni dal sud America, che arrivano direttamente da ESPN ...

Ettore_Rosato : Sono vicino in questo momento di dolore al popolo austriaco, alle famiglie delle vittime e a chi è in apprensione p… - elenabonetti : Sono ore di apprensione per #Vienna, vilmente colpita al cuore nei pressi della Sinagoga. Stringiamoci ai cittadini… - vacanze4444 : RT @elenabonetti: Sono ore di apprensione per #Vienna, vilmente colpita al cuore nei pressi della Sinagoga. Stringiamoci ai cittadini austr… - EvasoreHonesto : RT @elenabonetti: Sono ore di apprensione per #Vienna, vilmente colpita al cuore nei pressi della Sinagoga. Stringiamoci ai cittadini austr… - ERivetta : RT @elenabonetti: Sono ore di apprensione per #Vienna, vilmente colpita al cuore nei pressi della Sinagoga. Stringiamoci ai cittadini austr… -

Ultime Notizie dalla rete : Apprensione per Incidente sul Gran Sasso, apprensione per le gravi condizioni del 16enne marsicano AbruzzoLive Paura per Maradona, il Pibe ricoverato a La Plata

Mondo dello sport in apprensione per Diego Armando Maradona. L'ex campione argentino, che pochi giorni fa ha festeggiato i 60 anni, è ricoverato in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti.

Maradona ricoverato in Argentina: le sue condizioni preoccupano

Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica per motivazioni ancora in via di indagine, ma il mondo intero è preoccupato per la sua salute ...

Mondo dello sport in apprensione per Diego Armando Maradona. L'ex campione argentino, che pochi giorni fa ha festeggiato i 60 anni, è ricoverato in una clinica di La Plata per alcuni accertamenti.Diego Armando Maradona è stato ricoverato in una clinica per motivazioni ancora in via di indagine, ma il mondo intero è preoccupato per la sua salute ...