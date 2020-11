“Anziani non indispensabili”: Giovanni Toti si scusa ma la polemica continua (Di lunedì 2 novembre 2020) Bufera politica per le parole del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti, che in un tweet aveva definito gli anziani come “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Il dibattito è quello delle misure atte a contenere la circolazione del Coronavirus, che hanno visto tra le proposte anche quella di un un possibile lockdown in base alle fasce di età. La frase ha scatenato varie polemiche, spingendo Toti a scusarsi pubblicamente con un secondo post. Le parole di Toti e le reazioni politiche Il tweet, pubblicato nella mattinata del 1° novembre, si era concentrato sui dati in arrivo dagli ospedali liguri: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19 – si leggeva – dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 2 novembre 2020) Bufera politica per le parole del presidente della Regione Liguria, che in un tweet aveva definito gli anziani come “non indispensabili allo sforzo produttivo del Paese”. Il dibattito è quello delle misure atte a contenere la circolazione del Coronavirus, che hanno visto tra le proposte anche quella di un un possibile lockdown in base alle fasce di età. La frase ha scatenato varie polemiche, spingendorsi pubblicamente con un secondo post. Le parole die le reazioni politiche Il tweet, pubblicato nella mattinata del 1° novembre, si era concentrato sui dati in arrivo dagli ospedali liguri: “Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid19 – si leggeva – dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri tra i 25 ...

