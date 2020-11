‘Antonino Chef Academy’ | il nuovo episodio del cooking show

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) In onda da martedì 3 novembre Continuano le lezioni nell’Accademia diAntonino Cannavacciuolo, che martedì 3 novembre torna su Sky e NOW TV con il secondo appuntamento di AntoninoAcademy. Il primo ciclo didattico del programma, produzione originale Endemol Shine Italy per Sky, si era chiuso col colpo di scena dell’ingresso a sorpresa di unstudente, Matteo Corridori, che per entrare in Accademia deve però sfidare uno degli allievi già presenti, Giulia Bianchi, ultima in classifica al termine del primo appuntamento. A seguire, gli studenti in gara avranno a che fare con il “quinto quarto”, le cosiddette frattaglie: a loro il compito di valorizzare elementi che potrebbero essere considerati degli scarti. Nel test fuori sede, invece, i cuochi si metteranno alla prova con ...