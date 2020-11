Antonella Clerici e Mara Venier ancora una volta insieme nei brutti momenti (Foto) (Di lunedì 2 novembre 2020) Antonella Clerici non è riuscita a dire molto oggi, non aveva parole per la morte di Gigi Proietti ma per lei ha detto tutto Mara Venier, sua ospite in collegamento per E’ sempre mezzogiorno (Foto). “Non so cosa dire, si susseguono tante cose brutte ed è la prima volta che non riesco ad avere parole, non solo per Gigi ma anche per quello che sta accadendo, una cosa dietro l’altra. Sono davvero senza parole, ho seguito Storie Italiane e visto quanto fosse amato da tutti e in particolare a Roma”. Davvero Antonella Clerici non sa cosa dire, spiega che la Rete ha chiesto a tutti di potare un ricordo in tv e lei ricorda Telethon , la presenza di Gigi Proietti, le sue parole: “Donare è un atto d’amore ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 2 novembre 2020)non è riuscita a dire molto oggi, non aveva parole per la morte di Gigi Proietti ma per lei ha detto tutto, sua ospite in collegamento per E’ sempre mezzogiorno (). “Non so cosa dire, si susseguono tante cose brutte ed è la primache non riesco ad avere parole, non solo per Gigi ma anche per quello che sta accadendo, una cosa dietro l’altra. Sono davvero senza parole, ho seguito Storie Italiane e visto quanto fosse amato da tutti e in particolare a Roma”. Davveronon sa cosa dire, spiega che la Rete ha chiesto a tutti di potare un ricordo in tv e lei ricorda Telethon , la presenza di Gigi Proietti, le sue parole: “Donare è un atto d’amore ...

