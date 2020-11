Anticipazioni Tempesta d’amore venerdì 6 novembre 2020 | il tentativo di Werner

Leggi su anticipazionitv

(Di lunedì 2 novembre 2020) Venerdì 6– L’opinione di Robert: adispiace per la situazione tra Eva e Robert. Per questo tenta di parlare con quest’ultimo della questione, ma lui non ha intenzione di discutere di Eva con lui. Infatti Robert pensa che non ci sia nulla di cui discutere ormai. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche…D’Amore, puntate tedesche: Andrè sposerà Melli? Andrè chiede a Melli di sposarlo e lei accetta, ma dovrà restare casto Il parroco Rimpel, non crederà alle proprie orecchie nell’ascoltare i peccati dello chef, restandone veramente sconvolto. Egli, addirittura, penserà di sconsigliare Melli dall’unirsi in matrimonio con l’uomo ma Andrè, a questo punto, cercherà di ...