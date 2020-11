Anticipazioni Quarta Repubblica, stasera in tv: orario, canale, temi e tutti gli ospiti (Di lunedì 2 novembre 2020) Quarta Repubblica andrà in onda stasera, lunedì 2 novembre 2020, in prima serata su Rete 4. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata di oggi condotta come sempre da Nicola Porro. Quarta Repubblica lunedì 2 novembre 2020 Nicola Porro, in diretta, analizzerà con i suoi ospiti le nuove misure varate dal Governo per arginare la diffusione del virus. Si parlerà delle proteste nate in tutte le città di Italia e dell’allarme del terrorismo islamico in Europa dopo l’attentato nella basilica di Nizza. Ecco tutti gli altri temi che verranno affrontati nel corso della puntata. Oltre all’emergenza sanitaria, al centro della puntata ci sarà un’intervista ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 2 novembre 2020)andrà in onda, lunedì 2 novembre 2020, in prima serata su Rete 4. Ecco cosa vedremo nel corso della puntata di oggi condotta come sempre da Nicola Porro.lunedì 2 novembre 2020 Nicola Porro, in diretta, analizzerà con i suoile nuove misure varate dal Governo per arginare la diffusione del virus. Si parlerà delle proteste nate in tutte le città di Italia e dell’allarme del terrorismo islamico in Europa dopo l’attentato nella basilica di Nizza. Eccogli altriche verranno affrontati nel corso della puntata. Oltre all’emergenza sanitaria, al centro della puntata ci sarà un’intervista ...

