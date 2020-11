Anticipazioni Il Segreto giovedì 5 novembre 2020: l’amante di Tiburcio (Di lunedì 2 novembre 2020) Giovedì 5 novembre 2020 – La partenza di Marta: dopo la notizia della gravidanza di Rosa, Marta decide che l’unica cosa da fare è quella di lasciare Puente Viejo. Ma questa decisione sarà Manuela a comunicarla a tutti gli altri, motivando anche la scelta fatta dalla giovane. Intanto in paese si presenta una donna che dice di essere l’amate di Tiburcio, ma lui non ricorda nulla e…. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Il Segreto Anticipazioni spagnole: svelate indiscrezioni sul gran finale della telenovela Pare che Il Segreto di Puente Viejo sarà finalmente svelato e riguarda il personaggio più amato di tutti Sembra che per l’ultima puntata de Il Segreto ci sarà ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 2 novembre 2020) Giovedì 5– La partenza di Marta: dopo la notizia della gravidanza di Rosa, Marta decide che l’unica cosa da fare è quella di lasciare Puente Viejo. Ma questa decisione sarà Manuela a comunicarla a tutti gli altri, motivando anche la scelta fatta dalla giovane. Intanto in paese si presenta una donna che dice di essere l’amate di, ma lui non ricorda nulla e…. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… Ilspagnole: svelate indiscrezioni sul gran finale della telenovela Pare che Ildi Puente Viejo sarà finalmente svelato e riguarda il personaggio più amato di tutti Sembra che per l’ultima puntata de Ilci sarà ...

tuttotv_info : Il Segreto, le trame dal 2 all'8 novembre 2020 - Il Segreto, le trame dal 2 all’8 novembre 2020 Ecco le anticipazio… - redazionetvsoap : #IlSegreto #Anticipazioni Aiuto, è impazzita!!! - zazoomblog : Anticipazioni Il Segreto mercoledì 4 novembre 2020: insieme contro Eulalia - #Anticipazioni #Segreto #mercoledì - bonacomerpanee : RT @joeciambello: che poi mi fa morire come si sappiano già le anticipazioni, come se i dpcm fossero le puntate del segreto e ci fosse l'ac… - _Valealizzi_ : RT @joeciambello: che poi mi fa morire come si sappiano già le anticipazioni, come se i dpcm fossero le puntate del segreto e ci fosse l'ac… -