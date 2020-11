Anticipazioni “Grande Fratello Vip” 2 novembre | nessuna eliminazione

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 2 novembre 2020) GrandeVip, Alfonso Signorini – photo credit: LettoQuotidiano.itAlfonso Signorini, conduttore del GrandeVip, porterà molte novità nella quindicesima puntata del talent che andrà in onda lunedì 2su Canale 5. L’ultima puntata ha visto grande cambiamenti nella casa tra cui l’di Guenda Goria. Il primo colpo ad effetto della puntata, avvenuta già in puntate precedenti, sarà la non. Maria Teresa Ruta, Massimiliano Morra e Francesco Oppini, i tre che si sono candidati per il televoto, non abbandoneranno però la casa nel corso di questa puntata. Alfonso infatti ha dichiarato che tutti e tre andranno, direttamente, in nomination nella puntata del 6. ...