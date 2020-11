Andrea Zelletta spoilera nuova concorrente GF Vip, Gregoraci pensa sia Selvaggia Lucarelli – VIDEO (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal suo ritorno nella Casa del GF Vip dopo il misterioso quanto temporaneo abbandono, Andrea Zelletta è un fiume in piena. Molti utenti di Twitter hanno però notato in lui un cambiamento evidente, forse dopo essere entrato in possesso, durante il suo “isolamento” di informazioni che adesso ha deciso di sfruttare a suo vantaggio. Andrea... L'articolo Andrea Zelletta spoilera nuova concorrente GF Vip, Gregoraci pensa sia Selvaggia Lucarelli – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di lunedì 2 novembre 2020) Dal suo ritorno nella Casa del GF Vip dopo il misterioso quanto temporaneo abbandono,è un fiume in piena. Molti utenti di Twitter hanno però notato in lui un cambiamento evidente, forse dopo essere entrato in possesso, durante il suo “isolamento” di informazioni che adesso ha deciso di sfruttare a suo vantaggio.... L'articoloGF Vip,siaproviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

