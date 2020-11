Andrea Zelletta smascherato da Alice Fabbrica, Federica Panicucci legge i messaggi: “Sono fidanzato, ma…” (Di lunedì 2 novembre 2020) Alice Fabbrica smaschera Andrea Zelletta Nella serata di giovedì Andrea Zelletta ha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5 per motivi personali. Per caso qualche familiare ha il Covid-19? Tuttavia l’attenzione sull’ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere forte per una vicenda di gossip. Infatti, nella puntata di Mattino 5 in onda venerdì 30 ottobre 2020, l’influencer Alice Fabbrica ha portato le prove che l’attuale gieffino l’aveva consigliato di mostrare a tutti. La ragazza li ha fatti leggere direttamente alla contro Federica Panicucci, rimasta a bocca aperta. Uno dei messaggi del compagno di Natalia Paragoni ... Leggi su kontrokultura (Di lunedì 2 novembre 2020)smascheraNella serata di giovedìha lasciato momentaneamente la casa del Grande Fratello Vip 5 per motivi personali. Per caso qualche familiare ha il Covid-19? Tuttavia l’attenzione sull’ex tronista di Uomini e Donne continua ad essere forte per una vicenda di gossip. Infatti, nella puntata di Mattino 5 in onda venerdì 30 ottobre 2020, l’influencerha portato le prove che l’attuale gieffino l’aveva consigliato di mostrare a tutti. La ragazza li ha fattire direttamente alla contro, rimasta a bocca aperta. Uno deidel compagno di Natalia Paragoni ...

GrandeFratello : Andrea Zelletta rientra ufficialmente nella Casa di Grande Fratello. #GFVIP - trash_italiano : #GFVIP, Andrea Zelletta ha ottenuto informazioni fuori dalla casa? Tutte le cose che non tornano - GrandeFratello : Andrea Zelletta è uscito momentaneamente dalla Casa di “Grande Fratello Vip” per motivi personali. #GFVIP - fortuduck : RT @BITCHYFit: Ma quindi Francesco Oppini è andato a dormire nel lettone con Tommaso Zorzi dopo che Andrea Zelletta, durante la festa di Ha… - Affaritaliani : Grande Fratello Vip 5, SQUALIFICA E ELIMINAZIONE: caos e colpi di scena in Casa. Gf Vip 5 News… -