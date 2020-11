Ancora migranti a Porto Empedocle Il sindaco | «Non possiamo essere il ventre molle d’Europa»

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 2 novembre 2020) Proseguono senza sosta gli sbarchi sulle coste italiane. Così, in barba all’allarme sanitario legato al Covid e all’allarme terrorismo legato ai fatti francesi, dopo gli arrivi di ieri in Sardegna, oggi si registrano nuovi ingressi in Sicilia. Ain mattinata sono sbarcati i 70della nave quarantena Allegra. Si aggiungono ai circa 400 arrivati ieri a Lampedusa e fanno lievitare ulteriormente i numeri di questo ottobre da record nero. Iarrivati in Italia questo mese, infatti, sono stati 3.464, il numero più alto registrato a ottobre da due anni a questa parte.sotto pressione “Ieri a Lampedusa sono arrivati circa 400e con le condizioni meteo favorevoli gli ...