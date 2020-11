Anche in Trentino bar e ristoranti chiudono alle 18 (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Governo impugna l'ordinanza trentina, Bisesti: 'Nemici dell'autonomia' 29 ottobre 2020 Aperture, l'Alto Adige fa marcia indietro: 'Tutto chiuso alle 18'. Il Trentino rimane solo 29 ottobre 2020 Bar ... Leggi su trentotoday (Di lunedì 2 novembre 2020) Il Governo impugna l'ordinanza trentina, Bisesti: 'Nemici dell'autonomia' 29 ottobre 2020 Aperture, l'Alto Adige fa marcia indietro: 'Tutto chiuso18'. Ilrimane solo 29 ottobre 2020 Bar ...

TgrRai : RT @TgrRaiTrentino: Ristoranti chiusi dalle 18 anche in Trentino. Fugatti firma l'ordinanza - TgrRaiTrentino : Ristoranti chiusi dalle 18 anche in Trentino. Fugatti firma l'ordinanza - MusicTrento : RMT NEWS: Anche il Trentino si adegua con le chiusure alle 18, sia per bar che per ristoranti. @MaurizioFugatti si… - Ultimoprezzo : Nuovo volantino anche per gli ipermercati Conad delle Regioni del Nord - marrone_tommaso : RT @Tiziana95627735: Per la prima volta da quando sono in Piemonte, 40 anni, non posso tornare in Trentino a pregare e portare un fiore ai… -