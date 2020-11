"Ambulanza? Lista d'attesa al numero 130". Virus, Roma allo sbando: la drammatica testimonianza, "come si muore in casa" (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma allo sbando, travolta dall'emergenza coronaVirus. Riceviamo e pubblichiamo una testimonianza che parla in modo più chiaro di mille articoli e altrettante descrizioni. Impossibile trovare un'Ambulanza. O meglio, bisogna aspettare: "Lei è in Lista d'attesa al numero 130". Ma intanto, un signore di 70 anni rischia di morire. E chissà quanti altri come lui. Con mia moglie da ore stiamo cercando un'Ambulanza da mandare a un signore di 70 anni, solo in casa, con 91 di saturazione e febbre alta. Sembra che non sia possibile, a Roma, avere un'Ambulanza che ti porti in ospedale. Ma cosa hanno fatto nei mesi estivi? Quando alcuni ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020), travolta dall'emergenza corona. Riceviamo e pubblichiamo unache parla in modo più chiaro di mille articoli e altrettante descrizioni. Impossibile trovare un'. O meglio, bisogna aspettare: "Lei è ind'al130". Ma intanto, un signore di 70 anni rischia di morire. E chissà quanti altrilui. Con mia moglie da ore stiamo cercando un'da mandare a un signore di 70 anni, solo in, con 91 di saturazione e febbre alta. Sembra che non sia possibile, a, avere un'che ti porti in ospedale. Ma cosa hanno fatto nei mesi estivi? Quando alcuni ...

