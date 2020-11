Ama: con ‘Riciclacasa’ a settembre servite 5mila famiglie (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – A settembre sono state oltre 5.000 le famiglie romane che hanno usufruito di “Riciclacasa”, il servizio mirato di raccolta dei rifiuti ingombranti, a costo zero e comodamente da casa. Tante sono state le operazioni di ritiro effettuate nel mese appena trascorso che hanno permesso di recuperare e avviare a corretto riciclo oltre 210 tonnellate di rifiuti di grossa taglia, portando il quantitativo complessivo di ingombranti ritirato gratuitamente presso le abitazioni dei romani ad oltre 2.300 tonnellate nei primi 9 mesi dell’anno”. Lo comunica in una nota AMA S.p.A. Tra gennaio e settembre 2020, sono stati in tutto quasi 44mila i prelievi gratuiti di “Riciclacasa”. In particolare, sono state raccolte, trasportate e avviate a riciclo circa 1.300 tonnellate di ingombranti ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 2 novembre 2020) Roma – Asono state oltre 5.000 leromane che hanno usufruito di “Riciclacasa”, il servizio mirato di raccolta dei rifiuti ingombranti, a costo zero e comodamente da casa. Tante sono state le operazioni di ritiro effettuate nel mese appena trascorso che hanno permesso di recuperare e avviare a corretto riciclo oltre 210 tonnellate di rifiuti di grossa taglia, portando il quantitativo complessivo di ingombranti ritirato gratuitamente presso le abitazioni dei romani ad oltre 2.300 tonnellate nei primi 9 mesi dell’anno”. Lo comunica in una nota AMA S.p.A. Tra gennaio e2020, sono stati in tutto quasi 44mila i prelievi gratuiti di “Riciclacasa”. In particolare, sono state raccolte, trasportate e avviate a riciclo circa 1.300 tonnellate di ingombranti ...

