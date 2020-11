Alto Adige | deciso il semi-lockdown | chiusi bar | ristoranti e negozi | coprifuoco dalle ore 20 alle ore 5

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 2 novembre 2020) Visto l’numero dei contagi da coronavirus, l’haun nuovoore 20ore 5 del mattino vi sarà un divieto di circolazione, semprecchè non vi siano necessità non rinviabili. Verrannobar,, pasticcerie e. Rimarranno apertidi alimentari, eche vendono generi di prima necessità, così come farmacie ed edicole. Gli albergi sarannoper i turisti, ma possono essere usati per pernottamenti per motivi di lavoro. Le scuole superiori e l’Università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. Viene ...