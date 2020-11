Alto Adige, deciso il semi-lockdown: chiusi bar, ristoranti e negozi, coprifuoco dalle 20 alle 5 (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Alto Adige decide di tornare in lockdown, seppure più soft rispetto a marzo e aprile: chiusi bar, ristoranti, pasticcerie e negozi. Divieto di circolazione dalle ore 20 alle ore 5 del mattino, esclusi i motivi di necessità. Le scuole superiori e l’università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. L’ordinanza firmata dal governatore Arno Kompatscher verrà pubblicata domani, entrerà in vigore mercoledì a mezzanotte e rimarrà valida fino al prossimo 22 novembre. Dopo aver ribadito in più occasioni l’autonomia di fronte ai Dpcm del governo di Roma, ora la Provincia di Bolzano diventa la prima a decidere misure molto più ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 2 novembre 2020) L’decide di tornare in, seppure più soft rispetto a marzo e aprile:bar,, pasticcerie e. Divieto di circolazioneore 20ore 5 del mattino, esclusi i motivi di necessità. Le scuole superiori e l’università nelle prossime tre settimane osserveranno la didattica a distanza. L’ordinanza firmata dal governatore Arno Kompatscher verrà pubblicata domani, entrerà in vigore mercoledì a mezzanotte e rimarrà valida fino al prossimo 22 novembre. Dopo aver ribadito in più occasioni l’autonomia di fronte ai Dpcm del governo di Roma, ora la Provincia di Bolzano diventa la prima a decidere misure molto più ...

TgLa7 : #Covid, #Kompatscher: per3 settimane Alto Adige chiude. Da ore 20 a ore 5 del mattino divieto di circolazione, esc… - fattoquotidiano : Alto Adige, deciso il semi-lockdown: chiusi bar, ristoranti e negozi, coprifuoco dalle ore 20 alle ore 5 - Corriere : In Alto Adige bar e ristoranti aperti fino alle 20 e alle 22, sì a cinema, teatri e impianti sci - hereisISA : RT @MediasetTgcom24: Alto Adige, Kompatscher: 'Per tre settimane si chiude' #altoADIGE - Massimiliana21 : RT @MMmarco0: Alto Adige va in lockdown autonomo da Mercoledi: - Coprifuoco dalle 20:00 - Chiusura dei negozi non essenziali - Chiusura… -