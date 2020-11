Allo chalet di Mergellina si analizza la sconfitta senza tavolino

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 2 novembre 2020) Giornata languida e distribuzione di cazettedidi Peppino cameriere e deposizione di cuori nelle medesime. Come è potuto succedere, chiede mestamente don Ciccio portiere di palazzo. Con la sua tipica crudeltà delle giornate avverse, il ragioniere Saverio Malaspina sentenzia: non abbiamo visto palla. C’era nebbia al San Paolo, domanda Gennaro Piromsalumiere. C’era il Sassuolo, precisa Carminiello-a-rezza pescatore di fravaglia. E abbiamo perso due a zero, conclude Carmelo Mirabello regista di teatro popolare. Abbiamo perso a, chiede incerto Salvatore pittore di alici., ribatte seccamente Giacomo Frollo pasticciere alla Pignasecca. Ma insomma che cosa è successo, eravamo sulla cresta ...