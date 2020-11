Alexander-Arnold | “L’Atalanta è una squadra vera | vogliamo i 3 punti”

Leggi su alfredopedulla

(Di lunedì 2 novembre 2020) Dopo Jurgen Klopp, anche il terzino Trentha risposto alle domande dei giornalisti in vista della gara di Champions League del suo Liverpool contro l’Atalanta. “I 7 gol subiti dall’Aston Villa? La pausa delle Nazionali ci ha aiutato molto a chiarire le idee e capire cos’era che non andava, abbiamo pareggiato con l’Everton, poi abbiamo ripreso a vincere.Diogo Jota? E’ molto forte e si è inserito benissimo, non è affatto semplice riuscirci come sta facendo lui. Senza Van Dijk è chiaro che perdiamo tanto, ma siamo preparati mentalmente e fisicamente per gestire situazioni come questa.L’Atalanta? Sono ragazzi che segnano tanto, hanno un gioco fluido, sono una! E noi dobbiamo pensare alla loro forza per caricarci e conquistare i tre ...