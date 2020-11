Albergo Astoria: la struttura è il nuovo Covid Hotel di Milano (Di lunedì 2 novembre 2020) L’Albergo Astoria diventa il nuovo Covid Hotel di Milano. La struttura a partire dal 1 novembre sarà in grado di ospitare fino a 70 persone L’Albergo Astoria, sito in zona fiera a Milano, è a partire da ieri domenica 1 novembre, il nuovo Covid Hospital di Milano. La struttura potrà ospitare fino a 70 persone, l’alloggio sarà infatti destinato a tutti coloro che necessitano di essere in quarantena. Un Albergo per alleggerire le strutture sanitarie, è questo l’intento dei Covid Hotel, supportare il deficit degli ospedali che ormai sono al ... Leggi su zon (Di lunedì 2 novembre 2020) L’diventa ildi. Laa partire dal 1 novembre sarà in grado di ospitare fino a 70 persone L’, sito in zona fiera a, è a partire da ieri domenica 1 novembre, ilHospital di. Lapotrà ospitare fino a 70 persone, l’alloggio sarà infatti destinato a tutti coloro che necessitano di essere in quarantena. Unper alleggerire le strutture sanitarie, è questo l’intento dei, supportare il deficit degli ospedali che ormai sono al ...

sandrowilcke : Stanno incominciando a ingranare i covid hotel a Milano. Nell'albergo delle quarantene: i primi ospiti hanno meno… - MilanoSpia : Covid hotel a Milano, nell’albergo delle quarantene: i primi ospiti hanno meno di trent’anni - ADM_assdemxmi : RT @rep_milano: A Milano apre un altro Covid hotel per ospitare i pazienti positivi: è l'albergo Astoria [di Alessandra Corica] [aggiorname… - infoitinterno : A Milano apre un altro Covid hotel per ospitare i pazienti positivi: è l'albergo Astoria - PappaletteraF : A Milano apre un altro Covid hotel per ospitare i pazienti positivi: è l'albergo Astoria -